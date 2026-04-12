L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, a Viola su RTV38, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista dei prossimi appuntamenti. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Serve chiarezza nella comunicazione. A Vanoli chiedo questo”
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Amoruso: “Serve chiarezza nella comunicazione. A Vanoli chiedo questo”
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, sulla situazione legata agli infortunati e la mancata comunicazione
Fa tristezza sapere che quando hanno piccoli dolorini o una febbre minima non si allenano. E le voci girano nell'ambiente. Prima si giocava anche con infortuni gravi. Ma in generale, prima era una calcio diverso, tra attaccamento alla maglia ecc... Va rivista la fase di comunicazione del club, perché se non dai accorgimenti sulle prospettive di recupero alle persone suona male. La gente ha delle aspettative e quindi è giustissimo, anzi un'esigenza, sapere come stanno i giocatori. Ma possono succedere sempre alla Fiorentina queste cose? Non hai il mago che guarisce i giocatori, ma almeno nella comunicazione...
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La Fiorentina denota tante problematiche in difesa. E' una squadra atipica e con le assenze di Fagioli e Gudmundsson avrà meno qualità. La cosa che mi auguro è che i viola abbiano un'idea di base difensiva. Se Solomon sta bene per me giocherà dall'inizio. Giochi in casa e quindi non devi andare per il pareggio. Questa partita determinerà tanto anche della prossima a Lecce, perché arrivare con dei punti di vantaggio e una situazione più serena sarebbe importante. Io da Vanoli vorrei solo spiegazioni su quello che succede in campo, il resto non mi interessa, perché si vedono cose dai vari Dodò e Comuzzo che non hanno senso. Ma questi ragazzi si allenano o no durante la settimana?
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