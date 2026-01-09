Il giornalista Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina. Le sue parole:
Ferrara: “Coccolare Kean? A 25 anni non ha senso. Fagioli? Disegna calcio”
Le parole del giornalista, Benedetto Ferrara, sul momento della Fiorentina e l'arrivo di Brescianini a Firenze
Questo è un percorso di rinascita e di scalata per la Fiorentina, per raggiungere la salvezza. Nelle ultime due gare abbiamo visto una reazione. Vanoli farebbe bene a riproiettare il primo tempo giocato a Roma con la Lazio, per far capire come non giocare. Abbiamo anche visto un centrocampista, che si chiama Fagioli, che disegna calcio. Non solo per il passaggio a Gosens, ma perché era un riferimento fondamentale. Aver ritrovato lui è una chiave fondamentale. Poi anche Gudmundsson inizia ad essere più nel gioco. Dopo aver subito il classico gol dell'ex, qualche settimana fa sarebbe naufragata, ma invece ha reagito. La vittoria sarebbe stata troppo, quindi prendiamoci questo punto.
Sulle cose da correggere—
Sohm è un mistero, così come Ndour. Diversi, ma sono due misteri. In questa squadra, del secondo, non riesco a capirne le qualità. Evidentemente negli allenamento qualche segnale lo dà. Ma penso che Brescianini prenderà il suo posto. Piazzare Sohm sul mercato non è facile, così come bocciarlo a metà stagione dopo aver speso 15 milioni. Bisogna andare a prendere un altro attaccante esterno, che potrebbe essere Baldanzi, anche se fa già discutere. Ci sarà da capire come vorrà giocare Vanoli. Mi sembrerebbe strano mandare via Gudmundsson in questo momento. Chiaro che possa piacere a Gasperini, ma mandarlo via ora che sta entrando in palla fisicamente e mentalmente. Anche il rigore trovato all'Olimpico è roba sua. Se Baldanzi è nello scambio con Gudmundsson sono perplesso, se invece vuole giocare allora va bene. Anche in difesa si sta muovendo. A gennaio devi lavorare così, sugli scontenti.
Su Kean—
Come si coccola? Motivandolo, facendolo giocare quando sta bene e star fuori quando ancora non è al top. E' chiaro che lui sia un caso a parte anche nello spogliatoio. A 25 anni però io non ti devo coccolare, non ne hai 18. E' lui che c'ha davanti dei possibili Mondiali e se li deve conquistare. Non lo conosco personalmente, quindi non lo posso giudicare, ma chiaramente è un giocatore particolare. I contratti non sono fatti solo di soldi, ma anche di permessi e molto altro. Bisognerebbe capire. Uno come lui ha bisogno di essere la star, anche se questo essere star non vada a svantaggio della squadra. Una cosa che deve capire è guardarsi intorno quando ha la palla tra i piedi. Su questo deve crescere.
