Ferrara: “Chi salta l’uomo in questa Fiorentina? Palla a Kean unica soluzione”

Intervenuto a Rtv38, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del momento viola: "Due punte un problema o una risorsa? I problemi sono altri, quelli che Pioli chiama "dettagli" e sono piuttosto evidenti. Quando prendi quattro gol su calci piazzati è chiaro che c'è un problema di concentrazione, non hai giocatori che creano quel fattore di imprevedibilità, c'è un Gudmundsson a passeggio che non viene cercato perché la squadra cerca Kean. E siamo senza esterni offensivi facendo affidamento sui soli Dodò e Gosens che non stanno rendendo come pronosticato. L'alternativa quale è? La palla per Kean che una volta ha segnato e una volta ha preso palo.

Come può creare la Fiorentina? Non attraverso la qualità a centrocampo, anche se oggi hai creato e giocato meglio di altre volte. I problemi sono molti, vanno risolti e Pioli lo sa perché quel mezzo metro che per lui è un dettaglio, in realtà non lo è. Nel mercato la logica ha voluto che il procuratore di Kean ha suggerito Piccoli, e oggi hai finito la partita con tre centravanti ma senza un giocatore che crea scompiglio, un 10 che in questo momento Gudmundsson non è. Anche l'islandese in panchina? Per quello che vediamo direi di sì, ma non ci sono alternative, è l'unico elemento che può inventare o saltare l'uomo. Fazzini è un giocatore che ha più gamba, ma Gudmundsson è un giocoliere anche se qui di partite che ha svoltato ce ne ricordiamo poche".