Bucchioni: “Pradè? Giusto ora cambiare. Pioli sopravvalutato. Addio Champions”

Secondo il giornalista, la squadra di Pioli è nettamente peggiorata rispetto alla scorsa stagione: “L’anno scorso eravamo più forti e più esperti. Ora mancano personalità e solidità, soprattutto a centrocampo. Nicolussi Caviglia ha sbagliato troppo e non ha l’esperienza necessaria per reggere certi ritmi.” Pur riconoscendo che la Fiorentina “ha reagito e poteva pareggiare”, Bucchioni ha sottolineato come “non basti qualche occasione per cambiare il giudizio: bisogna capire dove si vuole andare e crescere da subito.”