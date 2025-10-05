A Radio Bruno, Enzo Bucchioni non ha risparmiato critiche alla Fiorentina dopo la sconfitta con la Roma, definendo il momento “deprimente” e chiedendo una riflessione profonda sulla direzione del progetto.
Bucchioni: “Pradè? Giusto ora cambiare. Pioli sopravvalutato. Addio Champions”
Secondo il giornalista, la squadra di Pioli è nettamente peggiorata rispetto alla scorsa stagione: “L’anno scorso eravamo più forti e più esperti. Ora mancano personalità e solidità, soprattutto a centrocampo. Nicolussi Caviglia ha sbagliato troppo e non ha l’esperienza necessaria per reggere certi ritmi.” Pur riconoscendo che la Fiorentina “ha reagito e poteva pareggiare”, Bucchioni ha sottolineato come “non basti qualche occasione per cambiare il giudizio: bisogna capire dove si vuole andare e crescere da subito.”
Durissimo anche su Gudmundsson, ritenuto “sopravvalutato” e autore di un’altra prova negativa: “Menomale c’è Fazzini che almeno dà qualcosa in più. Quello visto a Genova non si è mai rivisto.”
Il giudizio su Pioli è altrettanto severo: “È stato sopravvalutato insieme alla squadra. Credevamo che potesse dare un gioco, ma non c’è nulla. Ora si è tornati ai lanci lunghi per Kean perché non c’è qualità a centrocampo. L’obiettivo Champions va dimenticato: meglio concentrarsi sulla Conference e provare a risalire in campionato.”
Infine, una stoccata anche a Pradè e alla società: “Dopo dieci anni è giusto cambiare. Non ho nulla contro di lui, ma serve aria nuova. Il rapporto con l’ambiente è logoro, e l’assenza di Commisso si sente: il suo carisma avrebbe potuto aiutare in un momento così difficile.”
