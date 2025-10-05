Cecchi: “La Fiorentina è una non-squadra, Pioli colpevole. Sfortuna? E a Pisa?!”

Parole dure quelle di Stefano Cecchi dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista non ha risparmiato critiche alla squadra e al suo allenatore: “La Fiorentina ha giocato la sua miglior partita, ma se questa è la migliore, allora le altre sono il nulla. Serviva un fuoco vero, invece la prestazione non attenua il gelo che circonda questa squadra”.

Cecchi ha riconosciuto anche una dose di sfortuna: “Oggi ci è girata male, ma a Pisa la fortuna era stata dalla nostra parte”. E poi l’affondo più pesante: “Credo che questa Fiorentina sia legata solo alla fiamma di Moise Kean. Siamo delusi, perché la squadra è peggiorata. Quando le cose non vanno, l’allenatore non può dire che non è colpa sua: è lui che deve dare una risposta a questa non-Fiorentina”.