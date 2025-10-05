Viola News
Cecchi: “La Fiorentina è una non-squadra, Pioli colpevole. Sfortuna? E a Pisa?!”

Le parole di Stefano Cecchi dopo la sconfitta interna contro la Roma
Parole dure quelle di Stefano Cecchi dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista non ha risparmiato critiche alla squadra e al suo allenatore: “La Fiorentina ha giocato la sua miglior partita, ma se questa è la migliore, allora le altre sono il nulla. Serviva un fuoco vero, invece la prestazione non attenua il gelo che circonda questa squadra”.

Cecchi ha riconosciuto anche una dose di sfortuna: “Oggi ci è girata male, ma a Pisa la fortuna era stata dalla nostra parte”. E poi l’affondo più pesante: “Credo che questa Fiorentina sia legata solo alla fiamma di Moise Kean. Siamo delusi, perché la squadra è peggiorata. Quando le cose non vanno, l’allenatore non può dire che non è colpa sua: è lui che deve dare una risposta a questa non-Fiorentina”.

Sull’eventualità di un esonero, Cecchi ha glissato: “Da dirigente sportivo sarei una frana. Pradè e Commisso avranno le idee più chiare di me”.

