Amoruso: “Pioli, il vero problema è il contratto. Problemi in difesa da un anno”

Il pensiero di Lorenzo Amoruso sul momento no della Fiorentina

Redazione VN 5 ottobre - 21:41

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha commentato a Rtv38 il rendimento da zona retrocessione della Fiorentina in questo avvio di campionato: "La squadra ha dei problemi in difesa dallo scorso anno, non vedo comunicazione, ci sono distanze e un concetto di giocare a tre sbagliati. Oggi ho visto cambi di marcature sui calci piazzati, c'è tanta confusione e non capisco se marchiamo a zona o a uomo.

In tutto questo comunque, quella di oggi è stata la prestazione migliore della stagione perché c'è stata, a spizzico e bocconi, una reazione e delle trame di gioco. Poi c'è la gestione della partita che è completamente sbagliata. Ci sono annate in cui portiere, difensore e attaccante sono in stato di grazia e anni no. Quando sei in crisi, tutte le antenne di pericolo devono essere super ricettive, altrimenti basta poco per mandarti in crisi.

Non è possibile cacciare tutti i dirigenti, ma su Pioli c'è un problema di base: sicuramente ha esperienza, sicuramente si confronta con la dirigenza, ma ha un contratto di tre anni altissimo e per mandarlo via non servono Pradè e gli altri dirigenti, ma l'unica voce è quella del presidente".