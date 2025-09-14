Fattori: “Pioli prenda una strada, altrimenti si crea confusione. Kean-Piccoli? Sì”

Con l'arrivo di Nicolussi Caviglia si può tornare a giocare a due a centrocampo, e poi resto perplesso da Fagioli: invece che chiedere di più agli altri per metterlo in condizione di rendere, il quesito è quello opposto. E' lecito che sia lui a far girare gli altri, altrimenti Pioli sarà costretto a fare delle scelte e tenerlo fuori. Il problema non è quello di aver pareggiato a Cagliari, ma il fatto che per ora manchi una spinta, una scintilla. Se ci possiamo permettere due punte? Certo, Piccoli e Kean possono giocare insieme, possono coesistere. Quando è entrato, Piccoli si è creato un'occasione e l'errore di Torino è più grave di quello di ieri, Kean nel complesso ha disputato una buona gara ma da solo non vince nessuno".