Amoruso: “Pioli già a un bivio. Con palle lunghe non si va da nessuna parte”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amourso ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina in questo avvio di stagione: "Troppe palle lunghe? L'idea di Pioli era quella, secondo me non voleva mettere sotto pressing la sua squadra contro un Napoli forte che già da un anno attua questo tipo di strategia. Quello che non ha funzionato è che questi lanci lunghi arrivavano nella zona di nessuno, e senza Dzeko che veniva a legare il gioco, hai lasciato Kean solo. Facendo così però, lo stesso Dzeko e i centrocampisti dovevano andare ad attaccare la seconda palla, per non dare tranquillità ai difensori avversari.