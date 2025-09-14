Amoruso: “Pioli già a un bivio. Con palle lunghe non si va da nessuna parte”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amourso ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina in questo avvio di stagione: "Troppe palle lunghe? L'idea di Pioli era quella, secondo me non voleva mettere sotto pressing la sua squadra contro un Napoli forte che già da un anno attua questo tipo di strategia. Quello che non ha funzionato è che questi lanci lunghi arrivavano nella zona di nessuno, e senza Dzeko che veniva a legare il gioco, hai lasciato Kean solo. Facendo così però, lo stesso Dzeko e i centrocampisti dovevano andare ad attaccare la seconda palla, per non dare tranquillità ai difensori avversari.
Nel secondo tempo con Piccoli in campo si è visto qualcosa di meglio, ma non capisco dove si voglia arrivare giocando in questa maniera. Premetto che il Napoli è la squadra più forte del campionato, ma non si può perdere così offrendosi agli avversari e regalando l'inizio di partita compromettendo tutto. Così non andiamo da nessuna parte, Pioli deve mettere tutte le sue strategie sul tavolo e trovare una soluzione. Con due uomini più funzionali (Fazzini e Nicolussi Caviglia), in 10 minuti hai fatto più che in tutto il resto della partita, quindi serve già un cambio di passo".
