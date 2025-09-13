Conte bacchetta lo studio Sky: “Alla Fiorentina non sono bravini, ma bravi”

Cos'è successo nel post partita del Franchi

Redazione VN 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 23:36)

Intervenuto a Sky, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria in casa della Fiorentina:

Abbiamo dominato, non possiamo andare in affanno come nel finale dopo il goal che abbiamo concesso. Quando giochi così le partite devono essere chiuse fino alla fine, l'ho detto ai ragazzi. Hojlund ha 22 anni, lo abbiamo preso dal Manchester United, secondo me ha un potenziale importante che può migliorare. Si vede che ha buonissime prospettive. Gli attaccanti devono tenere botta e poi cercare di attaccare lo spazio quando il campo è aperto. Tutti hanno fatto una prestazione attenta, abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina che ha patito la pressione che abbiamo esercitato. De Gea è stato bravo.

Poi ecco la risposta ad una considerazione precedente del giornalista Paolo Condò in studio: secondo il collega triestino, i giocatori viola sono "bravini", molti devono fare il salto che ha fatto Kean per diventare bravi. La risposta di Conte: "La Fiorentina per 3 anni è arrivata in semifinale di Conference, 2 in finale, poi anche la Coppa Italia. Non sono bravini, sono bravi e sono attrezzati per il triplo impegno".

Poi a Dazn —

Noi vogliamo continuare a crescere. Abbiamo introdotto tanti calciatori perché ne avevamo necessità. La base dell'anno scorso deve continuare ad avere quella mentalità e chi arriva deve cercare di metterci del proprio. Per De Bruyne abbiamo cercato di trovare una soluzione, provando a far convivere i migliori. Gli altri tre l'anno scorso sono stati determinanti. L'arrivo del belga poteva togliere il posto a qualcuno, invece non è stato così. Noi cerchiamo di dare meno punti di riferimento agli avversari, per poi sfruttare la sua voglia di venire a cercare il pallone anche basso. Il pressing lo abbiamo fatto anche lo scorso anno. Li martello tutti i giorni con i video.