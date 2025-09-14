Corvino: “Le morti di Astori e Fiorita mi hanno fatto star male”

Pantaleo Corvino racconta alcuni dei momenti più difficili della sua carriera, le perdite di Davide Astori e Graziani Fiorita

Pantaleo Corvino è da anni uno dei direttori sportivi più affermati e conosciuti nel panorama italiano. Da quando è tornato a Lecce i salentini hanno ottenuto grandi risultati, con le permanenze in Serie A. A Radio Serie A l'ex Fiorentina si è raccontato, con molti aneddoti anche sui momenti dolorosi:

I ricordi — "Ci sono stati due eventi che mi hanno fatto star male nella mia carriera. Uno è quello di Udine, dove ho vissuto la scomparsa di Davide Astori. E poi a Lecce. con Graziano Fiorita, il responsabile dell'area fisioterapica della squadra. Sono ragazzi che mi rimangono in, e faccio fatica a raccontare certi momenti."

Sugli affari: "Dopo anni a Firenze e Bologna sono tornato vincendo con la Primavera. Non tutti possono diventare come: Hjulmand, Pongracic, Dorgu e Gendrey, ma intanto sei il Lecce, e con le giovanili te la giochi con tutti. Per proteggere le squadre come noi, serve proteggere i settori giovanili"