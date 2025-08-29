Diego Falcinelli, ex attaccante della Fiorentina e compagno di Nicolussi Caviglia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Falcinelli: “Vi racconto il Nicolussi compagno. Ha un tiro impressionante”
news viola
Falcinelli: “Vi racconto il Nicolussi compagno. Ha un tiro impressionante”
Diego Falcinelli, ex attaccante della Fiorentina e compagno di Nicolussi Caviglia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
Ho giocato assieme ad Hans, eravamo anche compagni si stanza. È un gran calciatore e un ragazzo d'oro. Ha un calcio importante, ne posso solo che parlare bene. Sono sicuro che la Fiorentina abbia fatto un gran colpo per il centrocampo. Il salto da Venezia a Firenze è importante, ma lui ha grande dedizione al lavoro, un professionista serio. Fin da giovane lo ricordo così, e sono sicuro che lo sia rimasto. Piccoli? Ha dimostrato di avere delle ottime qualità. Davanti sono in tanti, può solamente che crescere a Firenze. Mi ricordo mesi bellissimi alla Fiorentina, abbiamo vissuto momenti delicati. Pioli? Posso solo che parlare bene di lui. L'ho avuto a Sassuolo, poi a Firenze. È una persona straordinaria e la sua carriera parla da sola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA