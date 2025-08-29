Lamberto Zauli, ex allenatore di Nicolussi Caviglia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Giocare con il mercato aperto è sempre difficile. Noi allenatori ci dobbiamo adattare, la soluzione ideare sarebbe far iniziare prima il mercato per chiuderlo prima. Nicolussi? È un ragazzo molto molto serio, per me è la cosa principale. Sa stare in un gruppo e accetta le scelte dell'allenatore, sono qualità molto importanti. La Juventus ci credeva molto, poi il prestito a Parma con l'infortunio...È un giocatore importante, molto bravo nelle palle inattive. Pioli potrà godersi le sue qualità, sa fare molte cose. Ha un carattere molto posato, può essere un vantaggio ma come uno svantaggio. Un'arroganza sana può far bene ai calciatori. Sono convinto che gli infortuni siano stati decisivi negativamente. Venezia gli ha dato continuità, adesso non si deve più fermare. Ruolo? Non è un vero e proprio regista, meglio come mezz'ala.
