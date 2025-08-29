Da Torino: “Difesa granata imbarazzante. Qualcuno ha visto Biraghi?”

Fabrizio Turco, giornalista de La Repubblica Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sfida di domenica tra granata e Fiorentina. Ecco le sue parole:
Il Torino è da anni dietro alla Fiorentina. Nessuno può giudicare il mercato del Torino, non vedo un'identità di squadra. Per il momento sono emerse in maniera significativa le lacune di questo gruppo, non soltanto a San Siro contro l'Inter, ma anche in Coppa Italia. La cosa curiosa è che da luglio si parla di una difesa imbarazzante, e dal mercato sono solo arrivati centrocampisti e attaccanti. A tre giorni dalla fine del mercato si sono accorto di questa falla. Biraghi? Vorrei dire che manca il suo vice, ma per il momento manca anche lui. Zapata? Sta bene, l'infortunio è alle spalle. Adesso deve rimettersi in forma, vista la sua stazza fisica e i suoi 34 anni. Asllani? Partirà dal primo minuto, così come Simeone.
