Fagioli: “Da regista sono dentro al gioco. La crescita? Non c’è più tempo”

Nicolò Fagioli sta trovando la continuità che tutti gli chiedevano. Il suo gol è stato decisivo oggi
Nicolò Fagioli nel post-gara ha detto la sua a Sky Sport. Ecco le parole dell'ex Juventus

"Abbiamo approcciato male la gara, andavamo piano. In campo internazionale tutti possono farti gol in quasiasi momento, faccio i complimenti allo Jagiellonia. Non è semplice capire il perchè di questo, io l'anno scorso sono arrivato a gennaio, e ogni partita è complessa in Europa. Non è più come 30 anni fa, quando beccavi squadre semi-sconosciute e vincevi. Sul ruolo sto ascoltando tanto il mister. Ormai ho 25 anni, non c'è più tempo da perdere. La Nazionale? Per me è un sogno tornarci, ma ovviamente decide il mister"

Il modulo: "In quel ruolo lì sei sempre dentro al gioco, da mezz'ala invece il gioco passa più sulla destra o sulla sinistra. Per me è importante toccare tanti palloni ed essere nel vivo del gioco."

