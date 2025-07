Faccenda: “Pioli versatile, inizierà con la difesa a tre. Viti buona riserva”

Pioli ? "Mi fa molto piacere che torni a Firenze, è molto legato alla città e ai tifosi. Speriamo che faccia molto bene, inizi bene il campionato. Fiorentina ? È importante che ci siano sintonia e le idee chiare per costruire una formazione forte per fare bene".

Difesa a tre? "Sicuramente Stefano partirà così, ma è molto bravo a cambiare in corsa, conosce i giocatori e sa come sfruttarli al meglio". Viti? "A giocare a quattro o a tre non ha problemi, è cresciuto molto a Empoli, ha esperienza anche se giovane. All'inizio sarà una buona riserva e poi avrà spazio per giocare: può essere un'alternativa sicura e che fa stare tranquilli".