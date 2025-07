Tarozzi sarà il vice di Pioli. Pea: “Dedizione, flessibilità e attenzione ai dettagli”

Il prossimo vice di Stefano Pioli sarà Andrea Tarozzi , vecchia conoscenza della Fiorentina a cavallo tra gli anni 90 e 2000. Radio Bruno ha intervistato Fulvio Pea , che ha avuto come "spalla" l'ex viola nelle esperienze con Sassuolo, Padova e Juve Stabia: "Quanto potrà aiutare Pioli? Ho avuto il piacere di collaborare con Andrea per tre anni, ha mostrato eccellenti competenze tecniche e gestione della squadra. La sua dedizione e aggiornamento sono stati di grande aiuto per l'ambiente e tutto lo staff tecnico.

Una carriera da vice? Ha accumulato molta esperienza in quattordici anni in questo ruolo, si è sempre distinto per la sua flessibilità e l'attenzione ai dettagli, ha sempre contribuito in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi. In più è stato un giocatore della Fiorentina e ha sempre stimato Pioli. La Fiorentina che sta nascendo? Ha un presidente pieno di energie e vuole un trofeo, gli investimenti che ha fatto in questi anni sono importanti e il mercato che sta facendo è importante, sarà compito del mister amalgamare chi avrà più esperienza e chi meno, ma tutti i giocatori scelti hanno potenzialità".