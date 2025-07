VN – Kean-Napoli, contatti avviati: possibile effetto domino. La situazione

Napoli, intrigo attaccante: per Moise, De Laurentiis fa sul serio

L'incastro necessario

Se il nigeriano dovesse partire (al momento ha rifiutato ogni destinazione araba), De Laurentiis è pronto a reinvestire parte dell’incasso proprio su Kean, che piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Al momento le piste Nunez e Lucca restano in fase di stallo. Kean, invece, è nome caldo e il Napoli di Conte sembra che voglia fare davvero sul serio per il bomber viola.