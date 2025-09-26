Fabbri: “Inizio insoddisfacente, ma diamo tempo a Pioli. Gudmundsson? Vi dico”

Il pesista e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, ha parlato ai microfoni di Radio Sieve della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Non c'è da essere soddisfatti da questo inizio di stagione, ma bisogna dar tempo di lavorare. Lo dico da sportivo. Criticare un progetto dopo nemmeno due mesi mi sembra eccessivo. Diamo tempo a Pioli.
Sulle parole di Trevisani—
Purtroppo un po' di ragione la ha. Ma questo non riguarda solo Firenze, ma tutte le piazze. Il calcio è seguito dai tifosi, ma alla fine quelli che se ne intendono sono quelli che ci lavorano.
Su Gudmundsson—
Io stravedo per lui, ma anche per Fazzini. Nello sport se ti fai male perdi la condizione, non è facile. L'islandese deve essere bravo a ritrovarla. So che è forte, se recupera avremo un campione in squadra.
