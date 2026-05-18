Leonardo Fabbi, pesista fiorentino, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fabbri: “Al gol annullato sono impazzito. La fede non si cambia… non come Lukaku”
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Fabbri: “Al gol annullato sono impazzito. La fede non si cambia… non come Lukaku”
Il pesista fiorentino Leonardo Fabbi scherza sulla fede calcistica dopo la doppia viola a Torino. Leggi le sue parole dopo la vittoria di ieri.
Ero fiducioso, ho visto la partita con Filippo Tortu, gran tifoso della Juve. Al primo gol viola ho esultato, al pareggio di Vlahovic tutti hanno fatto lo stesso con me, esultandomi in faccia. Ma appena gliel'hanno annullato sono impazzito.
E sulla sua esperienza di tifo...—
Io mi ricordo quando andavo allo stadio con mio babbo da piccolo, poi in curva da ragazzo. Lo sport ti regala queste emozioni, la fede calcistica non si cambia... anche se Lukaku ne ha cambiate parecchie...
Vanoli si o Vanoli no?—
Sicuramente ho apprezzato Vanoli per il lavoro che ha fatto, va ringraziato di cuore. Io mi ero già immaginato il centenario in serie B, e proprio per questa ricorrenza mi aspetto che la società voglia puntare in alto. Per fortuna abbiamo Paratici, che può lavorare bene in questi mesi.
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