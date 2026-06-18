F. Franchi: “Antognoni? Spero che Ferrari e Paratici gli facciano capire una cosa”

Il figlio di Artemio ha detto la sua sulle parole di Paratici, sulla questione stadi e sulla possibile assenza di Antognoni al centenario

Redazione VN 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 15:30)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Francesco Franchi, figlio di Artemio e presidente della Fondazione Franchi ha commentato le parole di Fabio Paratici:

"La pazienza è condizionata da anni di delusioni. Cambiando i dirigenti e le strategie è obbligatorio ripartire da zero. È stata fatta una scelta coraggiosa e fuori dagli schemi come quella di Grosso, che reputo una scelta seria. Dovranno costruire una squadra con un vero spirito di collaborazione e cooperazione, cosa che è mancata quest’anno. Servirà una squadra equilibrata non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche dal punto di vista umano e dello spogliatoio.

Sulla possibile assenza di Antognoni al centenario — "Giancarlo ha detto bene. Gli hanno proposto un incarico demansionante e, soprattutto, a valle di tutto questo non c’è mai stato un tentativo di riavvicinamento da parte della società. Lui è il nostro numero 10, è rimasto e ha rifiutato grandi squadre per rimanere con noi. Io spero che Paratici e Ferrari gli possano far capire che il vento sta cambiando e che Antognoni possa venire al centenario, cosa che sarebbe molto triste senza di lui."

Sulla situazione stadi in Italia — "I Mondiali del ’90 ci hanno dimostrato che gli interventi legati agli stadi furono insufficienti. A livello di stadi e infrastrutture siamo indietro sia in Europa sia nel resto del mondo. L’idea della fondazione è quella di rendere lo stadio un servizio per il comune, che possa permettere una riduzione dei costi di gestione e consentire allo stadio di essere vissuto anche in situazioni che non siano soltanto il match day, in modo da renderlo anche una fonte di reddito oltre che di costo. Questa situazione va cambiata il prima possibile, altrimenti l’Italia rischia di rimanere indietro non solo a livello di club ma anche a livello di nazionale."