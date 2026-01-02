Ex ds Nottingham: “Conosco bene Solomon. Ruolo e quello che può dare a Vanoli”

È un profilo interessante: quando ero al Nottingham mi segnò anche con il Fulham. Sa muoversi bene su entrambe le corsie, ha facilità nel cross e nell’uno contro uno. Non è un esterno a tutta fascia, ma un giocatore che rende soprattutto negli ultimi trenta metri. Può essere impiegato anche alle spalle della punta, ma dà il meglio lontano dalla zona più affollata. A mio avviso il ruolo più adatto per lui è quello di ala sinistra in un 4-3-3. Cambiate tante squadre? Non so se sia necessariamente un fattore negativo. L’ho seguito anche al Leeds, dove per la prima volta ha trovato continuità, e la Championship è un campionato tutt’altro che semplice. Al Villarreal ha avuto meno spazio, ma credo che in Serie A possa tornare utile. Non lo conosco di persona, ma le sue qualità erano assenti nell’organico attuale