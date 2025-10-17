Evani: “Sorpreso in negativo da questa Fiorentina. Kean? Può dimostrare di più”

“È una sorpresa che la Fiorentina non sia partita bene — ha ammesso Evani —. L’avevo messa tra le possibili outsider di questa Serie A. Ci sono momenti in cui raccogli meno di quanto meriti, ma il valore resta. Pioli contro il Milan avrà una partita complicata, ma deve ritrovare certezze e continuità”.

“Gudmundsson è un giocatore importante, ma non abbiamo ancora visto la sua vera versione a Firenze. Ha bisogno di trovare la posizione e la fiducia giusta. Kean, invece, è cresciuto tanto: prima non era continuo, adesso è determinante. Firenze è la sua piazza, gli ha dato consapevolezza e fiducia nei suoi mezzi. E può ancora migliorare, per il bene della Fiorentina e della Nazionale”.