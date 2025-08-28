Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Polissya:
Dzeko: “Gol la medicina migliore, abbiamo la squadra per andare avanti ovunque”
Quando cambi squadra il primo gol è sempre il più bello. Non è la prima volta che vinco di tanto all'andata e poi perdo al ritorno, quindi sono cose che capitano, a me è capitato alla Roma e al Fenerbahce, ma quando abbiamo segnato il 2-1 ho detto ai ragazzi andiamo a vincerla. Il mister ci aveva detto che non era finita ma anche non volendo magari ti rilassi un po', oggi abbiamo visto che nel calcio tutto è possibile. Abbiamo dimostrato che volevamo andare a vincerla.
Io ho fatto tutta la carriera da prima punta, poi magari invecchiando un po' mi piace di più venire incontro, aiutare la squadra, quando siamo in difficoltà la buttano su di me e io la tengo. Ho avuto qualche problema alla schiena, ora spero sia tutto alle spalle.
Il gol è la medicina più bella, aiuta non solo me ma anche la squadra dato che grazie ad esso abbiamo vinto.
Abbiamo fatto un po' di partite in Europa, io cerco di aiutare i ragazzi in tutti i modi possibili. La Fiorentina ha fatto due finali, purtroppo le ha perse ma ci teniamo molto a questa coppa. Il mister sicuramente ruoterà, ma tutte le competizioni sono importanti e abbiamo la squadra per andare più avanti possibile.
