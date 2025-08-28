Viola News
Dzeko: “Gol la medicina migliore, abbiamo la squadra per andare avanti ovunque”

Le impressioni del bosniaco che ha segnato la prima rete ufficiale da giocatore viola
Redazione VN

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Polissya:

Quando cambi squadra il primo gol è sempre il più bello. Non è la prima volta che vinco di tanto all'andata e poi perdo al ritorno, quindi sono cose che capitano, a me è capitato alla Roma e al Fenerbahce, ma quando abbiamo segnato il 2-1 ho detto ai ragazzi andiamo a vincerla. Il mister ci aveva detto che non era finita ma anche non volendo magari ti rilassi un po', oggi abbiamo visto che nel calcio tutto è possibile. Abbiamo dimostrato che volevamo andare a vincerla.

Ruolo

—  

Io ho fatto tutta la carriera da prima punta, poi magari invecchiando un po' mi piace di più venire incontro, aiutare la squadra, quando siamo in difficoltà la buttano su di me e io la tengo. Ho avuto qualche problema alla schiena, ora spero sia tutto alle spalle.

Gol

—  

Il gol è la medicina più bella, aiuta non solo me ma anche la squadra dato che grazie ad esso abbiamo vinto.

Conference

—  

Abbiamo fatto un po' di partite in Europa, io cerco di aiutare i ragazzi in tutti i modi possibili. La Fiorentina ha fatto due finali, purtroppo le ha perse ma ci teniamo molto a questa coppa. Il mister sicuramente ruoterà, ma tutte le competizioni sono importanti e abbiamo la squadra per andare più avanti possibile.

