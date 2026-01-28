Drago: “Nei momenti difficili non sai lottare. Ora non puoi più sbagliare”

Massimo Drago, ex allenatore di Crotone e Cesena, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento in casa Fiorentina. Le sue dichiarazioni:
La Fiorentina è una squadra che nei momenti di difficoltà non sa lottare per l'obiettivo. Per potersi risollevare c'è un lavoro difficile da fare, devi entrare nella mentalità giusta e questo non è facile. Contro la Lazio passi in vantaggio al 90' e subisci gol al 93', col Milan invece di gettare via il pallone lo perdi a centrocampo e subisci gol al 90'; questi segnali non sono positivi. quando passi in vantaggio e hai necessità di fare punti non puoi sbagliare, i punti che perdi non te li rende nessuno. La cosa fondamentale adesso è centrare la salvezza, ma tutto dipende da te. Dopo la vittoria di Bologna era stato ritrovato entusiasmo, ma adesso devi tirare fuori qualcosa in più. La Fiorentina in questo momento ha bisogno di tutti, i punti contano più di prima: non hai più la possibilità di rimediare.
