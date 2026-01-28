Il procuratore sportivo, Giocondo Martorelli, ai microfoni di Italia 7 durante 30° minuto, ha parlato della situazione in casa viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Uscire dalla Coppa Italia un bene. Vi spiego perché”
news viola
Martorelli: “Uscire dalla Coppa Italia un bene. Vi spiego perché”
Le parole del procuratore, Giocondo Martorelli, sul momento che sta vivendo la Fiorentina dopo l'uscita dalla Coppa Italia
Non sempre è vera l'equazione "più spendi, più ottieni", però il Como ha creduto in una progettualità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
LEGGI ANCHE
Sulla Fiorentina con il Como—
Se io fossi un tifoso della Fiorentina, ieri mi sarei augurato di uscire dalla Coppa Italia, pensando solo al campionato. Non è un problema essere usciti. Ora serve lavorare per un obiettivo che è fondamentale. Sarebbe un dramma per la società scendere in B. A Vanoli ieri importava valutare e dare spazio a qualche giovane. Non penso che l'obiettivo generale fosse quello di passare il turno, perché poi c'era il Napoli. Io sono un realista e cerco di essere obiettivo e sereno nelle valutazioni.
Sul cambio societario—
Rimane tutto in famiglia, i cambi probabilmente non cambiano. Sicuramente Rocco avrà parlato con la moglie e il figlio, spiegando loro quale sarebbe potuto essere il futuro della Fiorentina. Il figlio lo vorrà portare avanti con il nome e il prestigio del papà. Bisogna solo capire quanto amore e passione può avere questo ragazzo per la Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA