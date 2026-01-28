Flachi: “Ad ogni passo in avanti ne fai un altro indietro. Perché fare turnover?”

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Queste le sue parole sulla Fiorentina:
Dopo la vittoria di Bologna pensavamo di aver raggiunto la svolta, ma ad ogni passo in avanti ne fai un altro indietro. Ieri non era facile ma mi aspettavo qualcosa di più; il problema, secondo me, è come sono stati messi in campo i giocatori. Ieri è stato fatto un turnover massiccio per poi dover mettere i titolari nel tentativo di recuperare. Ti sei presentato col 4-3-3 ma senza un giocatore con le qualità per fare il regista. Per me dovevano giocare i titolare e al massimo toglierli più avanti; adesso vai a giocare a Napoli dopo due sconfitte, e questo mentalmente non ti aiuta. Tutti pensano che la Fiorentina si salverà ma la realtà è un'altra: la Fiorentina ha giocato una sola partita con l'intensità di una squadra che deve salvarsi, gli altri scendono tutte le domenica in campo con quella cattiveria. Non essere abituati a ritrovarsi in quelle zone di classifica è un problema. La Fiorentina non riesce a trovare la mentalità e la continuità per uscire da questa situazione. Chi davanti in assenza di Kean e Piccoli? Gudmundsson.
