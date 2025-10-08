Viola News
Di Chiara: “Alla Fiorentina serve una vittoria, altrimenti subentra la psicosi”

"Pioli deve comunque trovare la chiave giusta"
L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato del momento della Fiorentina a TMW Radio:

Pioli deve comunque trovare la chiave giusta, la difficoltà sta nell'approccio, nello spirito. Sono tutte scommesse da vincere quelle del mercato e se non trovi la chiave giusta è difficile. L'allenatore deve trovare lo spirito giusto e la società deve appoggiarlo. Era stato preso per far fare il salto di qualità, dichiarato da tutti. Siamo solo all'inizio ma devi cominciare a vincere. Pioli può uscire da questa situazione? È presto, il campionato poi ti permette con due partite vinte di fila di risollevarti. Potrebbe subentrare un problema psicologico, ma Pioli credo sia preparato a tutto questo. Serve una vittoria in campo per sbloccare la squadra, altrimenti subentra una sorta di psicosi

