Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv De Sisti ricorda: “Quando giocavo io, in campo facevo 3 ruoli diversi”

news viola

De Sisti ricorda: “Quando giocavo io, in campo facevo 3 ruoli diversi”

De Sisti ricorda: “Quando giocavo io, in campo facevo 3 ruoli diversi” - immagine 1
Il ricordo di De Sisti
Redazione VN

Giancarlo De Sisti, ex giocatore e allenatore della Fiorentina, è intervenuto al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno il giorno del suo 83° compleanno. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Vanoli:

Io non ho mai avuto i muscoli, ma sul piano tecnico-tattico non mi sono mai sentito inferiore a qualcuno. Quando giocavo, io facevo 3 mestieri. Ascoltavo, facevo l'allenatore e giocavo per gli altri. Il mister parlava fuori, poi in campo comandavo io.

Leggi anche
Conti ai giocatori: “La Fiorentina è una seconda pelle e loro non l’hanno capito”
Biasin duro: “La Fiorentina si merita di retrocedere. Mediocrità assoluta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA