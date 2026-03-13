Giancarlo De Sisti, ex giocatore e allenatore della Fiorentina, è intervenuto al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno il giorno del suo 83° compleanno. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv De Sisti ricorda: “Quando giocavo io, in campo facevo 3 ruoli diversi”
news viola
De Sisti ricorda: “Quando giocavo io, in campo facevo 3 ruoli diversi”
Il ricordo di De Sisti
Io non ho mai avuto i muscoli, ma sul piano tecnico-tattico non mi sono mai sentito inferiore a qualcuno. Quando giocavo, io facevo 3 mestieri. Ascoltavo, facevo l'allenatore e giocavo per gli altri. Il mister parlava fuori, poi in campo comandavo io.
© RIPRODUZIONE RISERVATA