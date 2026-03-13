Biasin duro: “La Fiorentina si merita di retrocedere. Mediocrità assoluta”

Dal Torino in su, tutte le squadre possono stare abbastanza tranquille e senza particolari preoccupazioni, mentre a mio parere il Pisa è ormai già destinato alla retrocessione. Rimane invece da vedere quali saranno le altre due squadre che scenderanno in Serie B tra le quattro ancora coinvolte nella lotta, perché il Verona conserva ancora una piccola chance di salvarsi. Per quanto si è visto durante questa stagione, se c’è una squadra che, per quanto mostrato in campo, meriterebbe di retrocedere è la Fiorentina, a causa della mediocrità delle sue prestazioni. Nell’ennesima gara in cui i viola hanno fatto innervosire i propri tifosi, sono comunque riusciti a conquistare un punto e, per la prima volta, si sono trovati fuori dalla zona retrocessione. Un risultato difficile da prevedere, perché fino alla 14ª giornata non avevano ancora ottenuto una vittoria e, con numeri del genere, di solito la situazione è ormai compromessa