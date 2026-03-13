Conti ai giocatori: “La Fiorentina è una seconda pelle e loro non l’hanno capito”

Carlo Conti, noto presentatore televisivo e tifoso viola, è intervenuto al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli:
Il monito di Carlo Conti hai giocatori della Fiorentina
Il mio lavoro è come quello del mediano. Un ruolo che fa da raccordo tra la difesa e l'attacco, gestendo ogni pallone. Marco Masini? Lui mi spiega il calcio. E' più bravo ad allenare che a cantare (ndr ride). La Fiorentina? Ai nostri campioni che scendono in campo, manca l'attaccamento alla maglia. La Fiorentina è una seconda pelle e questo ancora non l'hanno capito.
