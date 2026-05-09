L'agente FIFA, Lorenzo De Santis, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista della prossima stagione, tra allenatore e giocatori. Le sue considerazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv De Santis: “Vanoli via, arriverà uno che conosce già la Serie A. Mercato? Vi dico”
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De Santis: “Vanoli via, arriverà uno che conosce già la Serie A. Mercato? Vi dico”
Le parole dell'agente FIFA, Lorenzo De Santis, sulle scelte che dovrà fare la Fiorentina in vista della prossima stagione
Sul papabile nuovo allenatore viola—
Dopo una stagione così faticosa, sofferta, brutta, sia giusto, non per Vanoli che, con mille difficoltà, è riuscito nell'obiettivo che gli era stato dato e richiesto, credo sia giusto fare un taglio brusco e quindi anche l'allenatore, che è la scelta più importante per un direttore sportivo, segnerà un segno di discontinuità con quella che è stata l'attuale stagione. Dunque, mi aspetto un nome nuovo. Ad oggi, Fabio Grosso è il nome saldamente in testa di Paratici. Nome estero? Le suggestioni sono tante, anche perché sognare non costa niente. Si è parlato di Farioli, fresco della vittoria con il Porto, che però poteva essere vicino lo scorso anno, dopo l'esperienza all'Ajax. Sinceramente, solo Paratici può avere la chiave per l'allenatore giusto nell'anno del centenario. Per quelle che sono le mie sensazioni, credo che la Fiorentina andrà su un nome che la Serie A la conosce bene, perché bisogna ripartire da uno abituato ad affrontare queste difficoltà.
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Sui nomi portoghesi emersi nei giorni scorsi—
Un fattore di questo calciomercato sarà il Mondiale, perché tanti giocatori aspettano a valutano diversi nomi che si confermeranno in questa competizione. Sono fresco di ritorno dall'Argentina e posso confermare che ci sono stati diversi osservatori, anche italiani, a visionare talenti. Anche il Portogallo, dove il calcio è spesso una fucina di talenti, è un mercato da battere. Anche io avrò modo di andare ad interfacciarmi con la Fiorentina prossimamente per alcune opportunità che mi sono portato dietro dall'ultimo viaggio. Una volta messo giù l'allenatore, cosa più importante, si inizierà a seguire una logica.
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