Il giornalista di Sky SportStefano De Grandis ha commentato a Radio Laziale quanto visto lunedì sera al Franchi nella gara giocata da Fiorentina e Lazio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv De Grandis: “Fiorentina e Lazio poca cosa. Vi dico la mia sul futuro di Sarri”
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De Grandis: “Fiorentina e Lazio poca cosa. Vi dico la mia sul futuro di Sarri”
Il giornalista di Sky Sport commenta il recente match tra viola e biancocelesti
Sinceramente la Fiorentina mi è sembrata davvero poca cosa, ma la Lazio non stata certamente qualcosa di meglio. Non so dire se quello biancoceleste è un ridimensionamento cercato, posso affermare però che la situazione è davvero desolante. Il futuro di Sarri? A Firenze è stato chiaro, lui non si dimette ma ormai con la società non c'è più sintonia. Lo vedrei bene alla Fiorentina, o anche al Napoli, dove ha espresso il suo miglior calcio.
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