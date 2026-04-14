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Paci: “Felice di essermi sbagliato su Vanoli”. Poi la richiesta a Commisso Jr

Paci: “Felice di essermi sbagliato su Vanoli”. Poi la richiesta a Commisso Jr - immagine 1
Alessandro Paci su Vanoli e la prossima stagione della Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

Il comico e tifoso viola, Alessandro Paci, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del lavoro di Vanoli e il futuro della Fiorentina. Le sue parole:

Salvezza obiettivo sofferto, ma adesso possiamo tirare un po' il fiato. L'avvio di Vanoli non è stato dei migliori, ma con il tempo è riuscito a rimettersi in carreggiata. Mi ero chiesto se fosse davvero l'uomo giusto, perché mi sembrava fin troppo tranquillo come persona, ma alla fine aveva ragione lui. Sono felice di essermi sbagliato (ride, ndr).

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—  

Non sarà semplice, ma ho la sensazione che possa finire bene. Di solito ci prendo con i pronostici...

Sulla prossima stagione

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Il giovane Commisso dovrà tirare fuori un po' di soldini. Dopo aver visto la conferenza stampa di Sarri e l'entusiasmo dei tifosi, mi piacerebbe vederlo sulla panchina della Fiorentina.

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