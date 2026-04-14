Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della vittoria della Fiorentina contro la Lazio e non solo. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Vanoli lo ringrazierò sempre, ma non posso gioire per la salvezza”
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Monti: “Vanoli lo ringrazierò sempre, ma non posso gioire per la salvezza”
Il pensiero di Gianfranco Monti sul lavoro di Vanoli a Firenze
Un paio di punti dovrebbero bastare per centrare la salvezza. Vanoli lo ringrazierò sempre e gli faccio i complimenti, ma lo dico col cuore. Però, in queste ultime conferenza stampa, lo vedo che fa il labbrino. Stare a Firenze è difficile, è veramente faticoso. Lui ha fatto un grandissimo lavoro, un grandissimo percorso. Ma noi arriviamo da agosto, non posso gioire per la salvezza. Noi fiorentini siamo partiti con Champions League, quello, quell'altro. Invece, siamo finiti qui. Siamo contenti, è stato bravo, ma è stata una stagione devastante.
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Sui giocatori rilanciati da Vanoli—
Ndour mi piace un sacco, lui è uno dei primi che confermerei per il prossimo anno. Un pischello di 190 cm in mezzo al campo. Vanoli ha rilanciato anche lui, oltre a Fagioli. Ci aveva provato anche Pioli con l'ex Juve, ma Vanoli ci ha creduto e lo ha convinto. Lo stesso possiamo dire con Parisi. Non sarà Roberto Carlos, ma in questo momento è importante.
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