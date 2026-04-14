L'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Ecco chi prenderei se parte Kean. Futuro? Paratici con idee chiare”
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Brovarone: “Ecco chi prenderei se parte Kean. Futuro? Paratici con idee chiare”
Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno sulle idee di Paratici
Salvezza? Almeno tre partite sono ancora da giocare. Io mi aspettavo tutto tranne che battere la Lazio ieri sera, perché sono una squadra scorbutica, che a Firenze gioca sempre bene. Invece, è andata bene. Loro con una punta vera segnavano. Siamo stati uniti. Se lo sono proprio meritato, anche l'allenatore. Vanoli ha saputo agire con silenzio e carattere. Paratici, al suo arrivo, è stato veramente bravo con il tecnico viola, dandogli molto sostegno. Vanoli non può considerare quelli che sono i mesi precedenti, il suo lavoro è più che positivo. La storia tra lui e la Fiorentina sarà bella, nel tempo. Non per forza adesso. Io se Kean dovesse andare via, prenderei subito Gimenez del Milan: è fortissimo, uno stoccatore in area di rigore.
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Sul prossimo allenatore—
Paratici ha già 2/3 allenatori in testa. Secondo me è già bello indirizzato su quello che vuole per la Fiorentina il prossimo anno. La cosa su Mourinho mi è stata comunicata da una fonte clamorosa, ma che nessuno dica che c'è una trattativa in atto. Lui vuole tornare in Italia. Se la Fiorentina ha un programma importante, perché no? Paratici ha dei rapporti fuori dall'Italia top. Il nuovo ds viola non può essere venuto qui così a caso. Qualche garanzia gliela avranno data.
Sul ritorno con il Crystal Palace—
Per giovedì inizio a sentire un'aria diversa. Se riesci a fare un gol subito, con l'aria del Franchi, che non è per niente banale, le cose potrebbero mettersi in maniera interessante.
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