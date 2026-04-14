Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Ieri partita mediocre salvata da Gosens. Vanoli merita rinnovo”

news viola

Grassia: “Ieri partita mediocre salvata da Gosens. Vanoli merita rinnovo”

Grassia: “Ieri partita mediocre salvata da Gosens. Vanoli merita rinnovo” - immagine 1
Filippo Grassia sul momento della Fiorentina e il lavoro di Vanoli
Redazione VN

Il giornalista, Filippo Grassia, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Lazio. Le sue parole:

Che ansia, anche ieri. Il gol di Gosens ha rimediato a questa incapacità offensiva della Fiorentina. Si è fatto poco gioco, la partita l'ha comandata la Lazio. In generale, è stata una prova mediocre. Entrambe le squadre, però, erano prive di 5/6 giocatori a testa.

LEGGI ANCHE

Sul futuro

—  

Nelle ultime 9 giornate la Fiorentina ha fatto cose importanti, perché in classifica risulterebbe al terzo posto. Però, il gioco è stato veramente poca cosa. Credo che Vanoli, sotto questo aspetto, abbia ottenuto risultati importanti con un organico che ha dimostrato delle fragilità in tutti i reparti. L'assenza di Kean pesa tanto. Piccoli si sacrifica tanto, ma non la mette (quasi) mai dentro. Io con Pioli ero convinto che si potesse aprire un ciclo di 2/3 stagioni, poi il tempo ci ha detto che non sarebbe stato così. A suo tempo, dicevo Sarri, perché con lui i giocatori crescono. Vanoli, per quello che ha fatto, meriterebbe il rinnovo.

Leggi anche
Paci: “Felice di essermi sbagliato su Vanoli”. Poi la richiesta a Commisso Jr
Berni: “Ranieri e altri due, da chi ripartirei. Grosso per un rinnovamento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA