Il giornalista, Filippo Grassia, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Lazio. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Ieri partita mediocre salvata da Gosens. Vanoli merita rinnovo”
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Grassia: “Ieri partita mediocre salvata da Gosens. Vanoli merita rinnovo”
Filippo Grassia sul momento della Fiorentina e il lavoro di Vanoli
Che ansia, anche ieri. Il gol di Gosens ha rimediato a questa incapacità offensiva della Fiorentina. Si è fatto poco gioco, la partita l'ha comandata la Lazio. In generale, è stata una prova mediocre. Entrambe le squadre, però, erano prive di 5/6 giocatori a testa.
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Sul futuro—
Nelle ultime 9 giornate la Fiorentina ha fatto cose importanti, perché in classifica risulterebbe al terzo posto. Però, il gioco è stato veramente poca cosa. Credo che Vanoli, sotto questo aspetto, abbia ottenuto risultati importanti con un organico che ha dimostrato delle fragilità in tutti i reparti. L'assenza di Kean pesa tanto. Piccoli si sacrifica tanto, ma non la mette (quasi) mai dentro. Io con Pioli ero convinto che si potesse aprire un ciclo di 2/3 stagioni, poi il tempo ci ha detto che non sarebbe stato così. A suo tempo, dicevo Sarri, perché con lui i giocatori crescono. Vanoli, per quello che ha fatto, meriterebbe il rinnovo.
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