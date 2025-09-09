De Giovanni: “Che bella l’identità fiorentina. Sabato sarà una bella partita”

"Non avrei mai detto che il Napoli avrebbe conquistato due Scudetti in 3 anni, ma ci ho sempre sperato. Ma essere positivi è anche parte del tifo, e noi siamo stati fortunati. Il Napoli assieme alla Lazio è l'unica proprietà italiana di vertice, e questo dovrebbe far riflettere il sistema calcio. Ero convinto che Conte sarebbe andato via, non vedevo grande sintonia con De Laurentiis. L'Inter non ha ceduto nessuno, ed ha migliorato la squadra con gfioriovani come Bonny e Sucic. Perchè allora non dovrebbe essere favorita queest'anno? Si presenta con i big dello scorso anno e con i nuovi innesti. Non c'è dubbio che sabato sarà una grande sfida, ed ho grande simpatia per la Fiorentina. La squadra ha grande identità per il territorio, e quest'anno tutte sono accreditate per fare un grande campionato"