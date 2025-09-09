Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
Marchini spiega: “C’è un motivo se Kean e Piccoli non hanno funzionato a Torino”
L'opinione della firma de La Nazione
Quel che abbiamo visto ieri mi fa essere ottimista sul buon funzionamento della coppia formata da Piccoli e Kean. Io credo che nella sfida col Torino non siano stati suportiati adeguatamente dai compagni. Ci sono difficoltà del resto della squadra a capire i loro movimenti. Centrocampo col Napoli? Credo si debba andare verso una mediana a tre. Quello del Napoli è un reparto sia robusto che di qualità, affrontarlo con un centrocampo leggero potrebbe essere un rischio. Ma sono curioso di vedere all'opera un centrocampo con Nicolussi, Fagioli e la fantasia di Fazzini che permetterebbe alla Fiorentina di avere tre suggeritori dietro a Piccoli e Kean
