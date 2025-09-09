Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato di Moise Kean
Polverosi: "Kean e Retegui hanno feeling. Le qualità di Piccoli sono diverse"
Polverosi: “Kean e Retegui hanno feeling. Le qualità di Piccoli sono diverse”
Le parole della firma del Corriere dello Sport
Si vede che Retegui e Kean hanno un'empatia. Lo si vede dai loro movimenti. Con Piccoli la prima partita non è andata bene, ma il tentativo è quello. Retegui ovviamente non è Piccoli. L'ex Cagliari è arrivato come alternativa a Kean, quantomeno sulla carta. Retegui è molto più da area di rigore di Kean, tant'è vero che Kean ha segnato da fuori ieri. E anche a Firenze arriva spesso a calciare da fuori.
