Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Polverosi: “Kean e Retegui hanno feeling. Le qualità di Piccoli sono diverse”

news viola

Polverosi: “Kean e Retegui hanno feeling. Le qualità di Piccoli sono diverse”

Polverosi: “Kean e Retegui hanno feeling. Le qualità di Piccoli sono diverse” - immagine 1
Le parole della firma del Corriere dello Sport
Redazione VN

Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato di Moise Kean

Si vede che Retegui e Kean hanno un'empatia. Lo si vede dai loro movimenti. Con Piccoli la prima partita non è andata bene, ma il tentativo è quello. Retegui ovviamente non è Piccoli. L'ex Cagliari è arrivato come alternativa a Kean, quantomeno sulla carta. Retegui è molto più da area di rigore di Kean, tant'è vero che Kean ha segnato da fuori ieri. E anche a Firenze arriva spesso a calciare da fuori.

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Pellissier: “Kean una prima punta anomala, gli piace giocare da solo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA