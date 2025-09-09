Viola News
news viola

Pellissier: “Kean una prima punta anomala, gli piace giocare da solo”

Kean
La bandiera del Chievo parla dell'attaccante gigliato
Sergio Pellissier ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua sugli attaccanti del campionato italiano, fra cui anche Moise Kean:

A me piace, è un giocatore abbastanza completo, è una prima punta anomala che gli piace giocare da solo perché così spazia liberamente. Lui si mette a disposizione però della Nazionale, per un Gattuso che trasmette una grande voglia per l'Italia. Quando hai uno che crede in te e ti incita, puoi rendere in qualsiasi ruolo

