Leonardo Bardazzi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
Bardazzi: "Kean può far ancora meglio dello scorso anno. Napoli? Giocherei così"
Lui si è preso di diritto la maglia azzurra d atitolare. Ha l'obiettivo del mondiale e di riportare la Fiorentina in alto. Ci sono i presupposti per pensare a un Kean forte come l'anno scorso, se non addirittura più forte. Torna carico a molla e ha mostrato di poter giocare anche con un'altra punta. Napoli? Non ho visto un Napoli scintilante nelle prime due di campionato. SOno una squadra matura. Il segreto è provare ad aggredirli e provare a prenderli alti.
