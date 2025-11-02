David Guetta: “Va tolta la fascia da capitano a Ranieri. Una vergogna”

Parole durissime quelle di David Guetta ai microfoni di Radio Bruno dopo la sconfitta interna della Fiorentina contro il Lecce. Guetta ha puntato il dito contro Luca Ranieri, criticando il suo comportamento in campo:
“La fascia di capitano va tolta a Ranieri: l’hanno portata giocatori di un certo calibro che non hanno mai fatto certe scene. Protestare per un presunto rigore in cui è lui stesso a colpirsi è una vergogna. C’è una dignità anche nella sconfitta. Un isterismo fuori misura. Ci vuole rispetto per quella fascia, per la sua storia e per chi l’ha indossata. Se lui non lo capisce, la società dovrebbe intervenire.”
