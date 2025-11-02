David Guetta: “Va tolta la fascia da capitano a Ranieri. Una vergogna”

“La fascia di capitano va tolta a Ranieri: l’hanno portata giocatori di un certo calibro che non hanno mai fatto certe scene. Protestare per un presunto rigore in cui è lui stesso a colpirsi è una vergogna. C’è una dignità anche nella sconfitta. Un isterismo fuori misura. Ci vuole rispetto per quella fascia, per la sua storia e per chi l’ha indossata. Se lui non lo capisce, la società dovrebbe intervenire.”