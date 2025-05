Da Udine: “Comuzzo? I difensori sono merce rarissima. Ecco l’obiettivo dell’Udinese”

"L'Udinese non chiede nulla al campionato da tantissimi mesi. Infatti sono arrivate molte sconfitte. L'ambiente adesso chiede una vittoria all'ultima in casa, visto soprattutto la sconfitta col Monza. La Fiorentina ha molte più motivazioni, visto la corsa all'Europa. Se potessi puntare qualcosa lo farei sulla squadra viola. Il club friulano proverà, sotto il punto di vista dell'atteggiamento, in tutti i modi a fare il suo. Perché dopo aver raggiunto la salvezza, ha praticamente chiuso il proprio campionato, ottenendo soltanto 4 punti nelle ultime nove gare. La volontà della famiglia Pozzo è quella di arrivare nei prossimi anni in Conference League. Credo che servirà ripartire da Runjaic, con qualche acquisto mirato. C'è ambizione, ma anche consapevolezza di avere una rosa ancora poco matura. Thauvin è il giocatore che può accendere la luce e far girare al meglio l'Udinese."