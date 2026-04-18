Andrea Sperti, giornalista di Pianeta Lecce, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la situazione in casa Lecce in vista della sfida di lunedì sera.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Lecce: “Lunedì sfida complicata, ma non è l’ultima spiaggia per la salvezza”
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Da Lecce: “Lunedì sfida complicata, ma non è l’ultima spiaggia per la salvezza”
Il punto in casa Lecce in vista della Fiorentina. Partita importante ma non è l'ultima occasione per i salentini
I giallorossi nelle ultime 4 ha trovato 4 sconfitte, il prossimo trittico sarà determinante per il Lecce. La vittoria sulla Cremonese è stato importantissimo, le tre precedenti erano contro squadre forti e il Lecce ha preparato al massimo la partita con la Cremonese per centrare il bottino pieno. La Fiorentina non doveva fare questo campionato, lunedì è un'altra partita complicata prima di affrontare Pisa e Verona. Il calendario non è così negativo, una sconfitta con la Fiorentina non sarebbe una tragedia ma dopo quattro sconfitte è normale voler far bene. Sottil non ci sarà, per questo il Lecce vuole provare a recuperare a tutti i costi Banda che anche oggi ha fatto differenziato. Come centroavanti vedo favorito Cheddira piuttosto che Stulic.
L'attacco—
E' il punto debole del Lecce, ha il peggior attacco dei top 5 campionati europei. Stulic ha segnato solo 3 gol ma sostituire Krstovic non era facile. Cheddira ha giocato poco e quando lo ha fatto non ha brillato.
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