Ivan Ghigi, giornalista de La Provincia di Cremona, è intervenuto al Pentasport soffermandosi sulla squadra di Nicola che, dopo un'ottima prima parte di campionato, adesso si ritrova a lottare nelle parti basse della classifica.
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Da Cremona: “Con la Fiorentina sfida cruciale, serve la grinta dei tifosi”
L'analisi del momento della Cremonese: preoccupazione a Cremona e sfida decisiva con la Fiorentina per Nicola e la squadra.
A Cremona c'è tanta preoccupazione, tutto quello che è stato fatto nella pria parte di campionato è stato disciolto. C'è uno sconforto misto rabbia perché non si è messo un freno a questa striscia di risultati negativi. La Cremonese, invece che trovare fiducia nei risultati, si è ritrovata in un vicolo cieco. La partita con la Fiorentina è uno scontro cruciale, sia per la squadra che per Nicola. Per lunedì, ad ora non ci sono notizie di sold out, ma in settimana la tifoseria organizzata ha lanciato u messaggio chiedendo massimo impegno ai giocatori in campo. I tifosi vogliono vedere la grinta messa in campo nel secondo tempo col Lecce. La Fiorentina non ha nulla a che vedere con quella zona di classifica, qualitativamente è sicuramente superiore ai grigiorossi ma i padroni di casa potranno contare sulla spinta dei tifosi. Il ritiro? E' un evento più unico che raro. La società lo ha fatto per il bene della squadra, per provare a ritrovare quella spensieratezza che ti ha portato i 3 punti contro il Milan.
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