Il commento di Italo Cucci sul Bologna e la Fiorentina

Redazione VN
messi

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Il giornalista Italo Cucci, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ha parlato della sfida tra la formazione allenata da Allegri e li Bologna, prendendo come esempio la Fiorentina:

Napoli e Bologna sono messi male entrambi, ma gli azzurri, dal punto di vista mediatico sono messi ancora peggio. Per quanto riguarda il Bologna, però, il problema non è grave perché la società ha dichiarato che va bene arrivare decisimi. E l'allenatore è d'accordo.

Bologna come la Fiorentina

Questo qui è lo specchio della partita di domani, ma vediamo se come è successo alla Fiorentina non ci sia un rigurgito rossoblù che riescano a fare una partita vincente, così da avviarsi verso la costruzione di quel decimo posto di cui dicevo.
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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