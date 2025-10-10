Viola News
Condò: "Fiorentina, che delusione. Ha giocatori bravini, solo Kean è bravissimo"

Condò sulla Fiorentina di Pioli
Redazione VN

Paolo Condò, noto giornalista, è stato intervistato al "Festival dello Sport" di Trento. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

DELUSIONE FIORENTINA

Non c’è dubbio, è davvero la grande delusione. Da anni considero la Fiorentina una squadra composta da molti giocatori discreti — alcuni, come Kean, sono cresciuti diventando ottimi — ma la maggior parte resta ancora ‘bravina’. Serve che questi giocatori facciano un salto di qualità e diventino davvero bravi.”

MERCATO

Nicolussi Caviglia e Fazzini sono due calciatori che apprezzavo molto quando giocavano rispettivamente nel Venezia e nell’Empoli, quindi ha senso tentare un salto di livello con loro. Non è un caso che Gattuso abbia convocato Nicolussi Caviglia in Nazionale. Tuttavia, una cosa sono le qualità individuali, un’altra è il modo in cui si integrano con il resto della squadra

PICCOLI

Difficile dirlo ora, sarebbe ingiusto dare un giudizio definitivo. Pensavo che 29 milioni per Conceição fossero una cifra eccessiva, ma oggi secondo me ne vale almeno 40. Per questo ogni valutazione andrebbe fatta a giugno

Parole riportate da TMW.

