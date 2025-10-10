Condò: “Fiorentina, che delusione. Ha giocatori bravini, solo Kean è bravissimo”

Nicolussi Caviglia e Fazzini sono due calciatori che apprezzavo molto quando giocavano rispettivamente nel Venezia e nell’Empoli, quindi ha senso tentare un salto di livello con loro. Non è un caso che Gattuso abbia convocato Nicolussi Caviglia in Nazionale. Tuttavia, una cosa sono le qualità individuali, un’altra è il modo in cui si integrano con il resto della squadra