Condò: “Fiorentina, che delusione. Ha giocatori bravini, solo Kean è bravissimo”

MERCATO
Nicolussi Caviglia e Fazzini sono due calciatori che apprezzavo molto quando giocavano rispettivamente nel Venezia e nell’Empoli, quindi ha senso tentare un salto di livello con loro. Non è un caso che Gattuso abbia convocato Nicolussi Caviglia in Nazionale. Tuttavia, una cosa sono le qualità individuali, un’altra è il modo in cui si integrano con il resto della squadra
PICCOLI
Difficile dirlo ora, sarebbe ingiusto dare un giudizio definitivo. Pensavo che 29 milioni per Conceição fossero una cifra eccessiva, ma oggi secondo me ne vale almeno 40. Per questo ogni valutazione andrebbe fatta a giugno
Parole riportate da TMW.
