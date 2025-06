Commisso sicuro: “Faremo una Fiorentina sempre più forte”. E su Kean…

Rocco Commisso , direttamente dalla festa dei tifosi viola organizzata a San Pancrazio (Bucine), ha mandato un messaggio che potrebbe davvero far felici i sostenitori gigliati, ma che allo stesso tempo getta ancora più nebbia sulla vicenda legata a Kean .

Come riportato da Tgr Rai Toscana, il patron italo-americano ha parlato, tramite collegamento, con i sostenitori viola presenti alla festa. Le sue dichiarazioni lanciano messaggi forti sulle volontà della società di migliorare la rosa in questa finestra di mercato e lasciano, invece, molti punti interrogativi sul futuro del bomber ex Juventus: