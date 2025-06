Non solo a Pioli, Fazzini piace anche a Commisso: il sì arrivato subito

La Fiorentina è pronta a chiudere l’acquisto di Jacopo Fazzini, il giovane talento dell’Empoli considerato un vero gioiello. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo, con un possibile annuncio ufficiale imminente. Parallelamente, la società viola continua a lavorare con pazienza e metodo per portare in squadra anche Ismael Bennacer, centrocampista in prestito al Marsiglia dal Milan, obiettivo di grande spessore per rafforzare il centrocampo.