L'ex calciatore e allenatore del Bologna, Franco Colomba, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione viola in vista dei rossoblù domenica prossima. Le sue parole:
Colomba: “Serve fiducia in Pioli. Ecco cosa mi aspetto per Fiorentina-Bologna”
Le parole dell'ex Bologna, Franco Colomba, sulla situazione della Fiorentina in vista della sfida di domenica
Se mi aspettavo questo inizio dei viola? Onestamente no, è impensabile. Però il calcio è strano, a volte ti ritrovi in difficoltà non meritando una situazione del genere. Qualche partita sfortunata, anche per episodi, c'è stata. Una soluzione è possibile trovarla, basta poco per ribaltare le cose.
Su Pioli—
Deve essere riposta in lui la fiducia per risolvere il problema, perché ha grande esperienza. La chiave può essere trovata da un momento all'altro, ma serve in fretta, perché sennò subentrano altri problemi.
Su Fiorentina-Bologna domenica—
Quando ci sono questi turni ravvicinati un po' di turnover ci sarà. Anche se, visto il momento, ogni partita va giocata al meglio per rimanere agganciati ad ogni competizione. Servirà fare bella figura in tutte e due le gare. Quando ci sono partite importanti vanno affrontate una alla volta. Quello viola è un campo dove non sono mai riuscito a vincere, tranne una volta con il Bologna, nel 2009, grazie a Di Vaio. Quella era la Fiorentina di Prandelli.
